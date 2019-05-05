Роман Еременко: "Ростову" тяжело психологически, три матча не можем выиграть

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко прокомментировал ничью с "Краснодаром" (1:1).- Хорошие впечатления после игры. Проигрывали, в конце сравняли счет. Соперник борется за выход в Лигу чемпионов. Это позитивный результат.- Против "Краснодара" всегда тяжело играть, они хорошо мяч держат, но в контратаку против них нужно выбегать. Сегодня пару раз были хорошие моменты выбежать.- Я не согласен. У меня, и у всех мотивация на 100 процентов. Тяжело психологически, три матча не можем выиграть. Ничья пойдет на пользу.- Не знаю. Надо анализировать. Не могу смотреть.- В "Локомотиве", думаю, тоже делают серьезную ставку. Всегда приятно выигрывать. Для нас это шанс попасть в еврокубки.