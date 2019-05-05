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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Роман Еременко: "Ростову" тяжело психологически, три матча не можем выиграть

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко прокомментировал ничью с "Краснодаром" (1:1).

- Хорошие впечатления после игры. Проигрывали, в конце сравняли счет. Соперник борется за выход в Лигу чемпионов. Это позитивный результат.

- "Краснодар" много атакует и играет первым номером. Сложно с ними справляться?

- Против "Краснодара" всегда тяжело играть, они хорошо мяч держат, но в контратаку против них нужно выбегать. Сегодня пару раз были хорошие моменты выбежать.

- Кажется, что "Ростову" не хватает мотивации, далеко от зоны Лиги Европы находитесь.

- Я не согласен. У меня, и у всех мотивация на 100 процентов. Тяжело психологически, три матча не можем выиграть. Ничья пойдет на пользу.

- Почему у "Ростова" неудачная серия?

- Не знаю. Надо анализировать. Не могу смотреть.

- В "Ростове" делают ставку на Кубок России?

- В "Локомотиве", думаю, тоже делают серьезную ставку. Всегда приятно выигрывать. Для нас это шанс попасть в еврокубки.

Rusfootball.info
Теги: Еременко Краснодар Ростов
Сегодня, 21:16
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