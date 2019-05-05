Россия РПЛ 2018/19
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20:53
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20:17
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15:02
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12:25
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Роман Еременко: "Ростову" тяжело психологически, три матча не можем выиграть
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко прокомментировал ничью с "Краснодаром" (1:1).
- Хорошие впечатления после игры. Проигрывали, в конце сравняли счет. Соперник борется за выход в Лигу чемпионов. Это позитивный результат.
- "Краснодар" много атакует и играет первым номером. Сложно с ними справляться?
- Против "Краснодара" всегда тяжело играть, они хорошо мяч держат, но в контратаку против них нужно выбегать. Сегодня пару раз были хорошие моменты выбежать.
- Кажется, что "Ростову" не хватает мотивации, далеко от зоны Лиги Европы находитесь.
- Я не согласен. У меня, и у всех мотивация на 100 процентов. Тяжело психологически, три матча не можем выиграть. Ничья пойдет на пользу.
- Почему у "Ростова" неудачная серия?
- Не знаю. Надо анализировать. Не могу смотреть.
- В "Ростове" делают ставку на Кубок России?
- В "Локомотиве", думаю, тоже делают серьезную ставку. Всегда приятно выигрывать. Для нас это шанс попасть в еврокубки.
Rusfootball.info
- Хорошие впечатления после игры. Проигрывали, в конце сравняли счет. Соперник борется за выход в Лигу чемпионов. Это позитивный результат.
- "Краснодар" много атакует и играет первым номером. Сложно с ними справляться?
- Против "Краснодара" всегда тяжело играть, они хорошо мяч держат, но в контратаку против них нужно выбегать. Сегодня пару раз были хорошие моменты выбежать.
- Кажется, что "Ростову" не хватает мотивации, далеко от зоны Лиги Европы находитесь.
- Я не согласен. У меня, и у всех мотивация на 100 процентов. Тяжело психологически, три матча не можем выиграть. Ничья пойдет на пользу.
- Почему у "Ростова" неудачная серия?
- Не знаю. Надо анализировать. Не могу смотреть.
- В "Ростове" делают ставку на Кубок России?
- В "Локомотиве", думаю, тоже делают серьезную ставку. Всегда приятно выигрывать. Для нас это шанс попасть в еврокубки.
Rusfootball.info
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