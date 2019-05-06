Раздолье в центре обороны. Сборная неудачников 27-го тура

Кошмарный привоз от Набабкина, которого публично отругал Гончаренко после игры, ещё более нелепый подарок «Зениту» в исполнении Кверквелии и «дубль» Сивакова в собственные ворота. О страшных ошибках защитников в этом туреГолкипер команды Федотова либо тащит, либо привозит: средний режим он включает редко. Против «Рубина» Фролов показал себя не с лучшей стороны – рано завалился, когда бил Башкиров, а ещё неудачно вынес мяч, из-за чего пошла атака соперника, в которой Казань получила право на пенальти.Махачкала после перерыва вела в счёте и вроде бы контролировала игру, но левый защитник Адиева решил удалиться на пустом месте и привезти партнёрам дополнительных проблем. У Гиголаева получилось – после того, как он бессмысленно покинул поле, «Анжи» схлопотал три мяча и уехал домой с пустыми руками.Защитнику экстра-класса такие привозы допускать нельзя. Гончаренко устроил Набабкину выволочку ещё на поле, а потом добавил на пресс-конференции, что опытный защитник не имеет права делать такие ляпы.



Михаил Сиваков, «Оренбург»



Сначала центральный защитник оформил автогол – мяч после удара Башкирова отскочил от него в ворота. А затем привёз пенальти, подставив руку под выстрел Байрамяна. В последнем случае, конечно, просто не повезло. Но кому теперь от этого легче?



Соломон Кверквелия, «Локомотив»



Главный привоз тура комментировать нет нужды. Это на несколько уровне круче того же просчёта Набабкина. Просто наслаждайтесь (если вы, конечно, не более за «Локомотив»)







Марио Фернандес, ЦСКА



Нетипичная фигура для нашего списка неудачников. Обычно Марио оказывается среди самых полезных, но на этот раз свою почти безупречную репутацию защитник подмочил. Фернандес не добежал за Панченко, из-за чего ЦСКА оказался в роли проигрывающей команды, а впереди обрусевший бразилец предлагал себя далеко не так активно, как он это делает обычно. Подтверждает это статистика – Марио чаще всех в составе ЦСКА шёл в обводку, но прошёл соперника только один раз.



Антон Зиньковский, «Крылья Советов»



Славящийся своим ударом молодой игрок самарцев так и не нанёс за целый матч ни одного нормального выстрела – пару раз их блокировали, а единственный дошедший до вратаря удар был не особо опасным. А в конце Зиньковский здорово подвёл партнёров – почему-то не стал вступать в борьбу с Никитиным в своей штрафной, и тот совершенно спокойно сделал голевую передачу, которая не позволила «Крыльям» победить. Теперь Самара почти наверняка не выберется из стыков.



Петрус Бумаль, «Урал»



Во-первых, игрок не должен был заканчивать этот матч. За удар головой Фернандо Бумаль должен был удаляться, но судья прозевал эпизод. Это, кстати, не первый раз, когда опорный полузащитник «Урала» хамит таким образом, - в матче против «Арсенала» на Кубок после видеоповтора он был исключен из игры. Повезло ему, что в чемпионате VAR пока нет.



Во-вторых, на фоне бодрого Егорычева легионер смотрелся совершенно бездарно. Хотя бы в плане того, что он (опорник!) не сделал ни одного отбора.



Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»



Мельгарехо этой весной сначала просто не везло с реализацией (в том же матче против ЦСКА), но вот игры в Туле и Екатеринбурге он провалил по всем показателям. Такое ощущение, что Лоренсо подводит техника: начались какие-то нелепые огрехи в моментах, с которыми раньше футболист справлялся просто элементарно.



Павел Погребняк, «Урал»



На «Спартак» этот форвард всегда настроен особенно решительно, но на этот раз Погребняк огорчить вечных неприятелей не сумел. Всему виной роскошный Джикия и не самые расторопные действия самого форварда: «Урал» регулярно переигрывал «красно-белых», но внутри чужой штрафной команда Парфёнова просто не знала, что делать.



Эдер, «Локомотив»



Чемпион Европы растворился на тульском газоне. Эдера совершенно выключили из игры защитники «Арсенала», но и он как будто не был против – не пытался рваться, хоть что-нибудь исправить. Почти за 80 минут, проведенные на поле, он нанёс только 1 (!) удар по воротам, да и тот пошёл мимо.



