Россия РПЛ 2018/19
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Анатолий Бышовец: в Лиге чемпионов "Краснодар" будет перспективнее ЦСКА
Бывший наставник "Локомотива" и "Динамо", заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил, что на данный момент "Краснодар" перспективнее московского ЦСКА.
"Сегодня "Краснодар" выглядит надёжнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определённые проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.
"Краснодар" в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — "Краснодар" перспективнее", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
"Сегодня "Краснодар" выглядит надёжнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определённые проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.
"Краснодар" в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — "Краснодар" перспективнее", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
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