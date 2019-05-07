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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Анатолий Бышовец: в Лиге чемпионов "Краснодар" будет перспективнее ЦСКА

Бывший наставник "Локомотива" и "Динамо", заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил, что на данный момент "Краснодар" перспективнее московского ЦСКА.

"Сегодня "Краснодар" выглядит надёжнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определённые проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.

"Краснодар" в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — "Краснодар" перспективнее", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
Теги: Бышовец Краснодар ЦСКА
Сегодня, 00:44
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#1  Яamon   (Сегодня, 01:43)
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Болеет за:
«Локомотив»
наверное да. а тульский арсенал на сегодняшний день выглядит перспективней любой команды из первой пятёрки. тулу в ЛЧ!
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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