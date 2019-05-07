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ЦСКА
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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что карьеру Артема Дзюбы перезапустил не тульский "Арсенал".

– Прошлой весной "Арсенал" перезапустил карьеру Артема Дзюбы, который ехал в Тулу игроком запаса "Зенита", а покинул – футболистом сборной на домашнем чемпионате мира. Для вас символично, что свое первое чемпионство он оформил благодаря победе вашего клуба над "Локомотивом"?

– Артем Дзюба – великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку, а еще до этого. И неоднократно доказал свое мастерство и характер. В "Арсенале" Артем оказался по стечению обстоятельств. Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде. Он помог "Арсеналу". Мы, чем могли, помогли Артему. Но он все сам себе доказал и сам себя сделал. А у нас ему просто создали определенные условия и оказали определенную помощь. Президент клуба Гурам Аджоев разговаривал с Дзюбой на одном языке, и Артем просто стал членом нашей семьи. И останется им на долгие годы. Он сам по себе профессиональный спортсмен и замечательный человек. Не "Арсенал" перезапустил его карьеру и сделал игроком сборной и "Зенита", а сам Дзюба сделал себя таковым благодаря своему труду. Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба.

– Ходили слухи, что вы лично мирили Дзюбу и Станислава Черчесова перед прошлогодним чемпионатом мира, а "Арсенал" с вами согласовывал платеж "Зениту" за право арендованного Артема выйти против питерского клуба прошлой весной.

– Я не из спортивного мира и не знаю, о чем вы говорите. Есть Черчесов – главный тренер сборной России. Он замечательный и очень уважаемый человек. Есть его тренерский штаб – тоже замечательные и очень уважаемые люди. В их деле существуют определенные проблемы, над которыми надо работать. Но в результате этой работы появились успехи, о них все знают. А мы люди скромные, занимаемся совсем другими вещами и находимся вне тех процессов, которые происходят в большом спорте. Мы колхозники и крестьяне.

"Известия"
Теги: Дзюба Арсенал Тула Сборная России
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