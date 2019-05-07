Россия РПЛ 2018/19
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Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что карьеру Артема Дзюбы перезапустил не тульский "Арсенал".
– Прошлой весной "Арсенал" перезапустил карьеру Артема Дзюбы, который ехал в Тулу игроком запаса "Зенита", а покинул – футболистом сборной на домашнем чемпионате мира. Для вас символично, что свое первое чемпионство он оформил благодаря победе вашего клуба над "Локомотивом"?
– Артем Дзюба – великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку, а еще до этого. И неоднократно доказал свое мастерство и характер. В "Арсенале" Артем оказался по стечению обстоятельств. Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде. Он помог "Арсеналу". Мы, чем могли, помогли Артему. Но он все сам себе доказал и сам себя сделал. А у нас ему просто создали определенные условия и оказали определенную помощь. Президент клуба Гурам Аджоев разговаривал с Дзюбой на одном языке, и Артем просто стал членом нашей семьи. И останется им на долгие годы. Он сам по себе профессиональный спортсмен и замечательный человек. Не "Арсенал" перезапустил его карьеру и сделал игроком сборной и "Зенита", а сам Дзюба сделал себя таковым благодаря своему труду. Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба.
– Ходили слухи, что вы лично мирили Дзюбу и Станислава Черчесова перед прошлогодним чемпионатом мира, а "Арсенал" с вами согласовывал платеж "Зениту" за право арендованного Артема выйти против питерского клуба прошлой весной.
– Я не из спортивного мира и не знаю, о чем вы говорите. Есть Черчесов – главный тренер сборной России. Он замечательный и очень уважаемый человек. Есть его тренерский штаб – тоже замечательные и очень уважаемые люди. В их деле существуют определенные проблемы, над которыми надо работать. Но в результате этой работы появились успехи, о них все знают. А мы люди скромные, занимаемся совсем другими вещами и находимся вне тех процессов, которые происходят в большом спорте. Мы колхозники и крестьяне.
"Известия"
– Прошлой весной "Арсенал" перезапустил карьеру Артема Дзюбы, который ехал в Тулу игроком запаса "Зенита", а покинул – футболистом сборной на домашнем чемпионате мира. Для вас символично, что свое первое чемпионство он оформил благодаря победе вашего клуба над "Локомотивом"?
– Артем Дзюба – великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку, а еще до этого. И неоднократно доказал свое мастерство и характер. В "Арсенале" Артем оказался по стечению обстоятельств. Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде. Он помог "Арсеналу". Мы, чем могли, помогли Артему. Но он все сам себе доказал и сам себя сделал. А у нас ему просто создали определенные условия и оказали определенную помощь. Президент клуба Гурам Аджоев разговаривал с Дзюбой на одном языке, и Артем просто стал членом нашей семьи. И останется им на долгие годы. Он сам по себе профессиональный спортсмен и замечательный человек. Не "Арсенал" перезапустил его карьеру и сделал игроком сборной и "Зенита", а сам Дзюба сделал себя таковым благодаря своему труду. Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба.
– Ходили слухи, что вы лично мирили Дзюбу и Станислава Черчесова перед прошлогодним чемпионатом мира, а "Арсенал" с вами согласовывал платеж "Зениту" за право арендованного Артема выйти против питерского клуба прошлой весной.
– Я не из спортивного мира и не знаю, о чем вы говорите. Есть Черчесов – главный тренер сборной России. Он замечательный и очень уважаемый человек. Есть его тренерский штаб – тоже замечательные и очень уважаемые люди. В их деле существуют определенные проблемы, над которыми надо работать. Но в результате этой работы появились успехи, о них все знают. А мы люди скромные, занимаемся совсем другими вещами и находимся вне тех процессов, которые происходят в большом спорте. Мы колхозники и крестьяне.
"Известия"
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