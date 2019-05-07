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Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Кирилл Левников должен был удалять с поля полузащитника "Урала" Петруса Бумаля, который боднул головой в лицо хавбека "Спартака" Фернандо в матче 27-го тура РПЛ.

Данный эпизод произошел на 56-й минуте. Судья показал Бумалю желтую карточку. Сам матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0.

"Арбитр должен был показать прямую красную карточку Бумалю, который ударил головой Фернандо. Судья допустил ошибку", - цитирует Егорова Sport24.
Теги: Егоров Левников Бумаль Урал
Сегодня, 13:32
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#2  XERX  - (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот и хрен то ,ладно бы вообще ничего не показал,а ведь показал,значит видел,это квалификация наших судей или заряженные из вне!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 13:43)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот-вот. Действия судьи в рамках правил необъяснимы никак


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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