Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Кирилл Левников должен был удалять с поля полузащитника "Урала" Петруса Бумаля, который боднул головой в лицо хавбека "Спартака" Фернандо в матче 27-го тура РПЛ.
Данный эпизод произошел на 56-й минуте. Судья показал Бумалю желтую карточку. Сам матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0.
"Арбитр должен был показать прямую красную карточку Бумалю, который ударил головой Фернандо. Судья допустил ошибку", - цитирует Егорова Sport24.
Данный эпизод произошел на 56-й минуте. Судья показал Бумалю желтую карточку. Сам матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0.
"Арбитр должен был показать прямую красную карточку Бумалю, который ударил головой Фернандо. Судья допустил ошибку", - цитирует Егорова Sport24.
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