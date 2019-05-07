Россия РПЛ 2018/19
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Александр Шикунов: если Самедов согласится, то "Крылья" с удовольствием продлят контракт
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о желании самарской команды продлить контракт с полузащитником Александром Самедовым.
"Ничего страшного в травме Самедова нет, да, мы ждали конца сезона, чтобы провести с Александром переговоры по продлению контракта, были игры – было не до этого. Нам очень хочется, чтобы он за нас играл. Если он согласится, то мы с удовольствием продлим контракт. Мы хотим, чтобы он остался. Изначально, когда он расстроенный приходил из "Спартака", решили, что дождёмся окончания сезона и потом будем всё обсуждать", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
"Ничего страшного в травме Самедова нет, да, мы ждали конца сезона, чтобы провести с Александром переговоры по продлению контракта, были игры – было не до этого. Нам очень хочется, чтобы он за нас играл. Если он согласится, то мы с удовольствием продлим контракт. Мы хотим, чтобы он остался. Изначально, когда он расстроенный приходил из "Спартака", решили, что дождёмся окончания сезона и потом будем всё обсуждать", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
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