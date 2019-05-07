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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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Александр Шикунов: если Самедов согласится, то "Крылья" с удовольствием продлят контракт

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о желании самарской команды продлить контракт с полузащитником Александром Самедовым.

"Ничего страшного в травме Самедова нет, да, мы ждали конца сезона, чтобы провести с Александром переговоры по продлению контракта, были игры – было не до этого. Нам очень хочется, чтобы он за нас играл. Если он согласится, то мы с удовольствием продлим контракт. Мы хотим, чтобы он остался. Изначально, когда он расстроенный приходил из "Спартака", решили, что дождёмся окончания сезона и потом будем всё обсуждать", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Шикунов Крылья Советов
Сегодня, 18:12
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#2  Romgus  Самара (Сегодня, 18:47)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
ну если Шикунов ему из своего кармана больничные будет оплачивать, то пожалуйста. А как сейчас - спасибо, не надо
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  citrus63   Самара (Сегодня, 18:16)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
В ФНЛ будет играть, тварь?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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