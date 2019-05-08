Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: Кокорина хотел бы видеть в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА ответил на вопрос о том, что будет ли продлен контракт с Александром Кокориным.
"Кокорина хотел бы видеть. По остальным мнениям и заметок в прессе. Ничего общего с реалиями они не имеют. На следующей неделе будет встреча с руководством и будет решено, с кем расставаться", - сказал Семак.
Rusfootball.info
"Кокорина хотел бы видеть. По остальным мнениям и заметок в прессе. Ничего общего с реалиями они не имеют. На следующей неделе будет встреча с руководством и будет решено, с кем расставаться", - сказал Семак.
Rusfootball.info
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