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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Сергей Семак: Кокорина хотел бы видеть в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА ответил на вопрос о том, что будет ли продлен контракт с Александром Кокориным.

"Кокорина хотел бы видеть. По остальным мнениям и заметок в прессе. Ничего общего с реалиями они не имеют. На следующей неделе будет встреча с руководством и будет решено, с кем расставаться", - сказал Семак.

Rusfootball.info
Теги: Семак Кокорин Зенит
Сегодня, 12:02
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#3  Neighbor   (Сегодня, 13:01)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Frank Dux-
Скоро вернётся Саня - паханом с Бутырского централа

Петуханом, Пончик, петуханом. Собственно слово "шурик" на тюремном сленге это и обозначает, правда, САНЯ? joy


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  -Frank Dux-   (Сегодня, 12:13)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Скоро вернётся Саня - паханом с Бутырского централа grinning


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:09)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да зачем он нужен? Он уже не заиграет, а платить деньги????? Уже один есть Маркизиоинстаграмщик
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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