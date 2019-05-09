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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Рамзан Кадыров: Кокорин и Мамаев совершили большую ошибку

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, призвал футбольные клубы в России набирать местных спортсменов, а не легионеров.

"В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира.

Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150-миллионным населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины.

Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили большую ошибку. При этом четко осознаем, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело со звездами первой величины", - цитирует Кадырова РБК.
Теги: Кадыров Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:08
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#2  Neighbor   (Сегодня, 13:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем визги запитерских обезьян:"Да какон смеет! Чурка нерусская! Он даже дорогой дружбы не ходил! Чиновничий произвол! Чебуреки анально оккупировали запитер" - и биение бандерложих тушек рогами об мост Кадырова smile


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
О чести страны они не думают. Воспитание личности нужно начинать со школ. Если посмотреть, какие бездарные и безответственные преподаватели там сейчас, то становится понятно, откуда лезет всё это быдло.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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