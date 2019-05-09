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Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Президент "Урала" готов пригласить в команду Мамаева

"Урал" готов взять к себе полузащитника Павла Мамаева, однако может не потянуть требования игрока по зарплате.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Вы по-прежнему не откажетесь видеть в своей команде Кокорина и Мамаева? – вопрос Иванову.

– (смеется). Это же классные футболисты. Если от всего абстрагироваться. Почему нет? Конечно. Но, думаю, что мы их зарплаты не потянем. Поведение? Они уже свое наказание получили. Суд вынес решение. Сейчас они выйдут и почему не дать им шанс? Я с удовольствием бы взял и того и другого. Думаю, "Зенит" не отпустит Кокорина. Про "Краснодар" не знаю. У Мамаева будут какие-то приглашения. Если не будут, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата. Поэтому все может быть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Мамаев
Сегодня, 18:06
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#1  Magmus  Домодедово (Сегодня, 18:19)
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Болеет за:
«Спартак»
падальщик smile


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даешь fair play!
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