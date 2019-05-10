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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала"

Полузащиник "Арсенала" Зелимхан Бакаев забил восьмой гол в чемпионате-2018/19, отличившись в матче с "Анжи".

Футболист установил новый рекорд результативности за сезон для игроков тульского клуба.

Два раза по семь мячей забивал Лука Джорджевич, с шестью голами завершали турнир Федерико Рашич, Артем Дзюба и Сергей Ткачев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бакаев Арсенал Тула
Сегодня, 19:51
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