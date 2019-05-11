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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Василий Кикнадзе: я очень надеюсь, что у "Рубина" все будет хорошо

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники со счетом 4:0 обыграли "Рубин".

"Я бы не сказал, что это был разгромный матч в исполнении "Локомотива". Да, счет большой, но надеюсь, у "Рубина" все будет в порядке. У казанцев хорошая команда, с хорошим тренером. Это большая республика, которая имеет большие спортивные традиции. Я очень надеюсь, что у "Рубина" все будет хорошо.

Команда держала в голове, что завтра у Юрия Семина день рождения? Я в этом уверен. Но команде было сложно, сейчас много травм. Вдвойне ценятся коллективы, которые в сложный момент умеют собраться и выдавать максимальный результат. Я этим сегодня очень доволен. Было много радостных моментов в матче. Рад за дебютный гол Хвичи, и за Смолова тоже. Жемалетдинов провел хороший матч, оборона сыграла надежно. У нас все шансы попасть в Лигу чемпионов, но это не означает, что все решено. Нам еще надо думать о Кубке России", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Теги: Кикнадзе Рубин Локомотив
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