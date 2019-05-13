Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Корнеев считает, что "Зениту" нужны новые центральные защитники

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказал мнение, что для выступления в Лиге чемпионов команде необходимы один или два новых центральных защитника.

"ЛЧ – это совсем другая история. Ракицкий остается, контракт у него еще действует. Непонятна ситуация с Ивановичем. Возможно, Браниславу поступит интересное предложение, допустим, из Китая. При этом нужно учитывать, что Нету уходит, а Маммана производит неоднозначное впечатление. Так что под новые задачи Семаку нужен один центральный защитник, а то и два. Имею в виду довольно молодых и перспективных стопперов, которые в будущем заменят нынешних футболистов. А кого-то, может быть, и сразу", - цитирует Корнеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Корнеев Зенит
Сегодня, 09:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  truten74   (Сегодня, 10:14)
  • 0
  •  (0)

Это точно,пропускаем много что ни говори.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама