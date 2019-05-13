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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне

Защитник "Спартака" Айртон рассказал, каким был первый разговор с главным тренером Олегом Кононовым.

"Довольно конструктивным, о футболе. Он поделился своим видением игры, которую должен демонстрировать «Спартак»: быстрые передачи, короткий и средний пас, я должен подключаться к атакам, идти в обыгрыш при возможности. Также Кононов дал понять, что доверяет мне. А это важно для новичка команды. В общем, мне знакомство с тренером понравилось", - цитирует Айртона Sport24.ru.
Теги: Айртон Кононов Спартак
Сегодня, 14:08
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3
(0)
#3  F.Totti.   (Сегодня, 14:24)
  • -2
  •  (2)

Старайся парень и все получится!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Поло   (Сегодня, 14:23)
  • +1
  •  (1)
online

Айртон неплох! Учитывая возраст, должен прогрессировать!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#1  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 14:11)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Полное интервью тут

Ссылка

А то опять будут дробить по частям.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
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