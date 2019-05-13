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Ахмат
Ростов
Оренбург
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Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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КДК не планирует рассматривать стычку Фернандо и Евсеева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался о конфликте между полузащитником московского "Спартака" Лукасом Фернандо и главным тренером "Уфы" Вадимом Евсеевым в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

"Если говорить по поводу стычки Фернандо и Евсеева, у КДК нет оснований для рассмотрения данного эпизода на сегодняшний день", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Фернандо Евсеев Спартак Уфа
Сегодня, 16:08
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