Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
10:20
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
02:48
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Вчера, 23:52
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
КДК не планирует рассматривать стычку Фернандо и Евсеева
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался о конфликте между полузащитником московского "Спартака" Лукасом Фернандо и главным тренером "Уфы" Вадимом Евсеевым в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
"Если говорить по поводу стычки Фернандо и Евсеева, у КДК нет оснований для рассмотрения данного эпизода на сегодняшний день", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
"Если говорить по поводу стычки Фернандо и Евсеева, у КДК нет оснований для рассмотрения данного эпизода на сегодняшний день", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.