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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Роман Широков: странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

"Настрой у ЦСКА был. Сил им почему-то не хватает на концовку. Странно, что они провалили весеннюю часть. Ранее за ЦСКА этого не водилось. А "Зенит" после "Краснодара" поверил в себя и играет здорово, мощно. В концовке практически всегда добавляет", - сказал Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Теги: Широков ЦСКА
Сегодня, 09:50
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