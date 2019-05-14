Сальваторе Боккетти: некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова

Россия РПЛ 2018/19
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14:41
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
13:30
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
12:17
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
11:21
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
11:00
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
09:32
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
09:22
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
08:44
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
07:58
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
06:09
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Сальваторе Боккетти: некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился мнением своем отношении к полузащитнику Денису Глушакову.
– Пожалуй, самая неприятная тема этого сезона – это отношения Дениса Глушакова с болельщиками. Это же, наверное, давит, когда твоего партнера по команде освистывают свои же болельщики?
– Конечно, это непросто. Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно также мы бы поддержали любого из игроков нашей команды.
– Вы уже давно в "Спартаке". Привыкли к большому вниманию со стороны болельщиков и СМИ? На футболистов психологически давит повышенное внимание?
– Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про "Спартак" всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был и в "Милане". Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления я не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее, - цитирует Боккетти "Бизнес Online".
– Пожалуй, самая неприятная тема этого сезона – это отношения Дениса Глушакова с болельщиками. Это же, наверное, давит, когда твоего партнера по команде освистывают свои же болельщики?
– Конечно, это непросто. Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно также мы бы поддержали любого из игроков нашей команды.
– Вы уже давно в "Спартаке". Привыкли к большому вниманию со стороны болельщиков и СМИ? На футболистов психологически давит повышенное внимание?
– Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про "Спартак" всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был и в "Милане". Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления я не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее, - цитирует Боккетти "Бизнес Online".
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