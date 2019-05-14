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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Сальваторе Боккетти: некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился мнением своем отношении к полузащитнику Денису Глушакову.

– Пожалуй, самая неприятная тема этого сезона – это отношения Дениса Глушакова с болельщиками. Это же, наверное, давит, когда твоего партнера по команде освистывают свои же болельщики?

– Конечно, это непросто. Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно также мы бы поддержали любого из игроков нашей команды.

– Вы уже давно в "Спартаке". Привыкли к большому вниманию со стороны болельщиков и СМИ? На футболистов психологически давит повышенное внимание?

– Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про "Спартак" всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был и в "Милане". Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления я не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее, - цитирует Боккетти "Бизнес Online".
Теги: Глушаков Боккетти Спартак
Сегодня, 14:19
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3
(1)
#3  sanyapytilin   (Сегодня, 14:46)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лицо нынешнего Спартака - капитан и лидер Глушаков...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  liasport433   (Сегодня, 14:25)
  • -2
  •  (6)
online

ты следующий на выход.... заберите с собой комбарова, реброва, селихова, фернандо ,адриано, зе луиша, который заепал не забивать.... сброд.... секту напоминаете, взрослый человек не будет за крысу заступатся если сам не крыса
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#1  Анри   (Сегодня, 14:24)
  • +1
  •  (5)

гнида он, а не капитан
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
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