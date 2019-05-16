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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Гендиректор "Арсенала": обязательно добьемся наказания для "Урала" за оскорбление Мирзова

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал эпизод между Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым после ответного полуфинального матча Кубка России "Арсенал" — "Урал" (2:2).

В судейском протоколе было отмечено, что Мирзов ударил рукой в лицо Ильина. Руководство тульского клуба настаивало, что игрок "Урала" оскорбил Мирзова по национальному признаку, назвав последнего "чуркой". Данные об этом оскорблении были внесены в официальный протокол игры по требованию представителя "Арсенала".

"Будет ли мы обращаться в комитет по этике РФС? Все подробности внесены в протокол. Сейчас мы ждем решения. А дальше уже будем действовать. Мы не собираемся останавливаться и не оставим без внимания данный эпизод. Мы обязательно добьемся наказания.

Какого наказания я бы хотел? Справедливого", - цитирует Балашова Sport24.
Теги: Мирзов Ильин Урал Арсенал Тула
Сегодня, 15:14
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#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 15:20)
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Болеет за:
«Спартак»
его Урал что ли всем составом оскорблял?
ильину штраф и хорош


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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