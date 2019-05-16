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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Урал" о Мирзове и Ильине: после тяжёлой игры можно выяснить отношения по-мужски

В "Урале" прокомментировали конфликт между форвардом команды Владимиром Ильиным и полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым, случившийся по окончании ответного матча 1/2 финала Кубка России.

"Представители клуба не были свидетелями произошедшего — оскорблений Мирзова со стороны Ильина мы не слышали и не видели. По нашей информации, ничего серьёзного в этом инциденте не было, возможно, были какие-то высказывания в адрес друг друга по горячим следам. Могла быть перепалка — в этом нет ничего серьёзного. После матча Ильин давал интервью, на котором выглядел строго. Если бы до этого произошло что-то серьёзное, то это было бы заметно во время его комментария.

Если генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов что-то видел, то пусть приведёт доказательства, например видеозапись. Также нужно выяснить, кто является пострадавшим в этой ситуации, а кто – потерпевшим. В эмоциональной перепалке после игры нет чего-то настолько серьёзного, чтобы выносить эти проблемы на КДК. В мужской игре есть место эмоциям. После тяжёлой игры, где кто-то может быть не удовлетворён результатом, люди могут выяснить отношения по-мужски – в этом нет ничего серьёзного. Не нужно привлекать к этому тему межнациональной ненависти. Если генеральный директор "Арсенала" говорил, что у них в команде 15 разных национальностей, то у нас в клубе их тоже много.

Что касается КДК, то, если разбирательства дойдут до этого органа, мы не оставим нашего игрока и бросим все силы на его защиту", - заявили в пресс-службе "Урала".

"Чемпионат.сом"
Теги: Урал Мирзов Ильин
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