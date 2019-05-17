Руслан Нигматуллин: у Семина наклевывается конкурент по выходам в финал Кубка России

Россия РПЛ 2018/19
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Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы (1)
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"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
Вчера, 22:34
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (1)
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (1)
Вчера, 22:16
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (4)
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (4)
Вчера, 22:01
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Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Вчера, 21:45
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Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:20
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (1)
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (1)
Вчера, 20:49
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Вчера, 20:38
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Вчера, 20:25
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Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 20:07
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Вчера, 19:48
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Вчера, 19:25
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Вчера, 19:19
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Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая (1)
Вчера, 17:51
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Вчера, 17:26
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Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен (9)
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Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (7)
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КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
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Вчера, 15:00
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Вчера, 14:18
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Руслан Нигматуллин: у Семина наклевывается конкурент по выходам в финал Кубка России
Бывший вратарь московских «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги полуфинальных игр Кубка России, рассказал об ожиданиях по поводу финальной битвы за трофей, а также поделился мыслями об интриге в борьбе за второе место в чемпионате РПЛ.
- Если бы в этом матче не использовалась система VAR, то гол «Ростова», забитый на первой минуте, скорее всего, был бы засчитан. Игра бы в этом случае по-другому сложилась?
- Все, конечно, могло быть по-другому. Но в футболе моменты зачастую решают все. Но не выигрывать матч, потому что не не засчитали гол на первой минуте, наверное, все-таки это неправильно. Да, наверное, положительную роль этот гол для «Ростова» сыграл бы, но правила, как говорится, для всех едины, и VAR в данном случае был на стороне «Локомотива». В целом красно-зеленые были сильнее и заслуженно победили. Два великолепных мяча. И Жемалетдинов хороший гол забил, и Смолов индивидуально сильно сыграл.
- Как показалась ответная игра в противостоянии «Арсенал» - «Урал»?
- Тоже интересная, очень достойная игра была. Здесь можно поздравить с прекрасным результатом Дмитрия Парфенова: уже второй раз подряд с разными командами он доходит до финала турнира. Это очень круто. Так что, кажется, у Юрия Павловича Семина наклевывается конкурент по выходам в финал Кубка России. Приятно наблюдать за работой Парфенова. А что касается решающей битвы, то хочется, чтобы финал турнира был горячим, чтобы игра была достойна статуса матча. Верю, что «Урал» сможет создать достойную конкуренцию, но, учитывая более высокий класс «Локомотива», думаю, шансы 55 на 45 в пользу «Локо».
- Вопрос о чемпионате России. Сейчас с 52 очками «Локомотив» находится на втором месте, «Краснодар» с 50-ю замыкает тройку лидеров. Смогут ли железнодорожники сохранить за собой вторую строчку по итогам сезона?
- Мне кажется, что «Локомотив» свое не упустит. Даже больше - «Локо» надо сильно постараться, чтобы не занять второе место.
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