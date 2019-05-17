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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Руслан Нигматуллин: у Семина наклевывается конкурент по выходам в финал Кубка России

Бывший вратарь московских «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги полуфинальных игр Кубка России, рассказал об ожиданиях по поводу финальной битвы за трофей, а также поделился мыслями об интриге в борьбе за второе место в чемпионате РПЛ.

- Честно говоря, ожидал более интригующего противостояния в поединке «Ростова» и «Локомотива», - приводит слова Нигматуллина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Да, «Локо» в какой-то степени опытнее и мастеровитее, и заслуженно прошел дальше, но потери в составе «Ростова» оказались невосполнимыми: не смогли своей команде помочь Еременко и другие ключевые игроки.

- Если бы в этом матче не использовалась система VAR, то гол «Ростова», забитый на первой минуте, скорее всего, был бы засчитан. Игра бы в этом случае по-другому сложилась?

- Все, конечно, могло быть по-другому. Но в футболе моменты зачастую решают все. Но не выигрывать матч, потому что не не засчитали гол на первой минуте, наверное, все-таки это неправильно. Да, наверное, положительную роль этот гол для «Ростова» сыграл бы, но правила, как говорится, для всех едины, и VAR в данном случае был на стороне «Локомотива». В целом красно-зеленые были сильнее и заслуженно победили. Два великолепных мяча. И Жемалетдинов хороший гол забил, и Смолов индивидуально сильно сыграл.

- Как показалась ответная игра в противостоянии «Арсенал» - «Урал»?

- Тоже интересная, очень достойная игра была. Здесь можно поздравить с прекрасным результатом Дмитрия Парфенова: уже второй раз подряд с разными командами он доходит до финала турнира. Это очень круто. Так что, кажется, у Юрия Павловича Семина наклевывается конкурент по выходам в финал Кубка России. Приятно наблюдать за работой Парфенова. А что касается решающей битвы, то хочется, чтобы финал турнира был горячим, чтобы игра была достойна статуса матча. Верю, что «Урал» сможет создать достойную конкуренцию, но, учитывая более высокий класс «Локомотива», думаю, шансы 55 на 45 в пользу «Локо».

- Вопрос о чемпионате России. Сейчас с 52 очками «Локомотив» находится на втором месте, «Краснодар» с 50-ю замыкает тройку лидеров. Смогут ли железнодорожники сохранить за собой вторую строчку по итогам сезона?

- Мне кажется, что «Локомотив» свое не упустит. Даже больше - «Локо» надо сильно постараться, чтобы не занять второе место.
Теги: Нигматуллин Локомотив Ростов
Сегодня, 03:07
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