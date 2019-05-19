Дмитрий Хохлов: недовольны результатом, хотели взять три очка

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги матча с "Енисеем" (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info Антон Сазонтов.

- Настраивались взять три очка. Поэтому очень недовольны результатом. Считаю, что если бы не две наши ошибки, то могли игру довезти до победы.

- С трибун было видно, что поле плохого качества. За кого оно сегодня больше сыграло?

- Не люблю рассуждать на подобные темы. Плохое поле оно для обеих команд. Сетовать на то, что оно нам помешало сыграть или наоборот помогло, мне кажется, смысла нет. Оно мешало обеим командам.

- Какие у вас чувства: досада от потери двух очков или от набранного одного очка?

- Досада.

- Какая мотивация на последнюю игру?

- У нас открытие стадиона, какая еще мотивация нужна. По-моему, проще не бывает.
Теги: Хохлов Енисей Динамо
Сегодня, 16:16
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