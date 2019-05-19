Дмитрий Хохлов: недовольны результатом, хотели взять три очка

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги матча с "Енисеем" (2:2), передает корреспондентАнтон Сазонтов.- Настраивались взять три очка. Поэтому очень недовольны результатом. Считаю, что если бы не две наши ошибки, то могли игру довезти до победы.- Не люблю рассуждать на подобные темы. Плохое поле оно для обеих команд. Сетовать на то, что оно нам помешало сыграть или наоборот помогло, мне кажется, смысла нет. Оно мешало обеим командам.- Досада.- У нас открытие стадиона, какая еще мотивация нужна. По-моему, проще не бывает.