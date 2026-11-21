"Волга" одержала на выезде волевую победу над "Енисеем"

"Енисей" проиграл дома ульяновской "Волге" в матче 18-го тура Первой лиги (1:2).

Фото: ФК "Енисей"

Хозяева поля вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу форварда Луки Ратковича. Гости отыгрались всего через две минуты после точного удара полузащитника Александра Саплинова, а на 63-й минуте нападающий Астемир Хашкулов вырвал для своей команды победу.



Красноярцы не сумели набрать очков и находятся в трех баллах от зоны вылета.



Первая лига



18 тур



Голы: Раткович, 28 - Саплинов, 30, Хашкулов, 63.



"Енисей": Антипин, Масловский, Шершов, Гюрджан, Ломакин, Кокоев, Канаплин, Чуканов, Печура, Раткович, Мазурин.



"Волга": Бабурин, Ибрагимов, Степанов, Хабибуллин, Дзиов, Шагиахметов, Саплинов, Костин, Никитин, Хашкулов, Фольмер.

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Енисей