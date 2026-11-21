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Все 10 членов КОНМЕБОЛ поддержали Инфантино перед выборами президента ФИФА
Сегодня, 11:15
Джанни Инфантино заручился полной поддержкой КОНМЕБОЛ.
Фото: Getty Images
Все десять национальных ассоциаций, входящих в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), выразили поддержку кандидатуре Джанни Инфантино, действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА), на предстоящих выборах главы организации. Об этом информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ.
Ранее стало известно, что на должность президента организации претендуют три кандидата: Инфантино, Филипп Диалло, возглавляющий Федерацию футбола Франции, и Кодзо Тасима, который ранее руководил Японской футбольной ассоциацией.
Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Марокко.
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Джанни Инфантино
ФИФА
КОНМЕБОЛ
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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