Все 10 членов КОНМЕБОЛ поддержали Инфантино перед выборами президента ФИФА

Джанни Инфантино заручился полной поддержкой КОНМЕБОЛ.

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Все десять национальных ассоциаций, входящих в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), выразили поддержку кандидатуре Джанни Инфантино, действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА), на предстоящих выборах главы организации. Об этом информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ.



Ранее стало известно, что на должность президента организации претендуют три кандидата: Инфантино, Филипп Диалло, возглавляющий Федерацию футбола Франции, и Кодзо Тасима, который ранее руководил Японской футбольной ассоциацией.



Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Марокко.