Сегодня, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и воронежским "Факелом". Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.
На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, "Факел" располагается на 16-й строчке.
"Акрон" - "Факел": стартовые составы на матч 15 тура РПЛ
Стали известны стартовые составы "Акрона" и "Факела" на встречу 15-го тура чемпионата России.
Фото: официальный сайт РПЛ