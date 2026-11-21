"Акрон" - "Факел": стартовые составы на матч 15 тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Акрона" и "Факела" на встречу 15-го тура чемпионата России.

Фото: официальный сайт РПЛ

Сегодня, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и воронежским "Факелом". Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.



На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, "Факел" располагается на 16-й строчке.

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Факел