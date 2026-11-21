"По положению в турнирной таблице команды примерно равны, но "Локомотив" всё равно выглядит солиднее.
С учётом всех обстоятельств скорее "железнодорожники" являются фаворитами этого матча.Хочется победы "Локомотива" и Сергея Овчинникова, но это будет очень важная игра для обеих команд", - сказал Геркус Metaratings.
В воскресенье, 22 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными "Родиной" и "Локомотивом". Встреча пройдет на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.