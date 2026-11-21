"Спартак" - это "Спартак", "Ростов" - это "Ростов". Естественно, мы хотим сохранить всех в нашем составе, занять первое место и выиграть чемпионат.
Но, знаете, если есть хорошее предложение и есть возможность потом вырастить еще таких же Петровых - почему нет?" - сказал Чайка "РБ Спорту".
Артем Петров выступает за основную команду "Ростова" с начала августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 12 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 7 встреч на ноль. Трансферная стоимость 18-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" заинтересован в игроке.