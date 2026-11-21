"Изменения при Шварце видны. В первую очередь в плане настроя, самоотдачи. Есть хорошие вещи.
Но при этом не всегда получаешь удовольствие от игры в обороне, есть проблемы.Но я думаю, что "Динамо" это подтянет, тогда все вместе будем надеяться, что команда станет чемпионом в ближайшее время", - сказал Гершкович TACC.
Московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 14 матчах. Команда одержала 10 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
Сандро Шварц возглавил команду в конце весны.