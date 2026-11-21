По информации источника, "Бешикташ" не будет продавать нападающего меньше чем за 30 миллионов евро. С учетом бонусов клуб хочет получить за игрока около 40 миллионов. Отмечается, что помимо "Спартака" футболистом интересуются "Тоттенхэм" и "Халл Сити".
О Хен Гю выступает в составе турецкого "Бешикташа" с зимы 2026 года. В текущем сезоне за клуб форвард суммарно провел 923 минуты в 19 встречах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Источник: Transfer Haberleri
"Бешикташ" назвал цену за форварда, которым интересуется "Спартак" - источник
Стало известно, за какую сумму турецкий "Бешикташ" готов продать своего футболиста в другой клуб.
Фото: ФК "Бешикташ"