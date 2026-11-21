Станислав Черчесов считает, что российский футбол вернется на международные турниры только тогда, когда туда допустят все остальные виды спорта.
"Футбол пустят последним. Если футбол будет в первых рядах, значит, все остальное должно быть автоматически допущено. Есть спорт номер один, который все перекрывает", - сказал Черчесов Sport24.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.
На данный момент российская национальная команда занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА.
Черчесов ответил, когда ждать возвращения России на международную арену
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении футбола на международную арену.
Фото: РФС