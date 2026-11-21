"Если "Краснодар" проиграет "Динамо", получается, что победа над ЦСКА - просто эмоциональный всплеск.
В этой игре "Динамо" выглядит фаворитом.Сейчас команда Шварца лучше по организации игры, но и "Краснодар" сбрасывать со счетов не стоит", - сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу".
Завтра, 22 ноября, состоится матч между московским "Динамо" и "Краснодаром" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
На данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в чемпионате, команда Мурада Мусаева - четвертое.