Антон Шунин: желаю "Енисею" вернуться в РПЛ и сделать хорошее поле (видео)

Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал ничью с "Енисеем" в 29-м туре РПЛ, передает корреспондентАнтон Сазонтов.- Смешанные чувства. Нам нужно было 1 очко, чтобы уйти в зону стыков, как минимум. Но при этом мы вели в счете, но не победили. Надеюсь, в следующем матче будем играть по-другому.- Ну вы же были на матче. У нас было много моментов. Все было в наших руках, нужно было побеждать. Но "Енисей" молодцы, сумели забить.- Красноярск - хороший город, у вас хорошая команда. Желаю удачи и возвращения в РПЛ. Еще хочу пожелать сделать хорошее поле. Его, честно говоря, не хватает.- Самое главное, чтобы болельщики ходили на стадион и поддерживали команду. Перелеты - это часть нашей работы.