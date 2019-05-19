Антон Шунин: желаю "Енисею" вернуться в РПЛ и сделать хорошее поле (видео)
Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал ничью с "Енисеем" в 29-м туре РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Антон Сазонтов.
- Смешанные чувства. Нам нужно было 1 очко, чтобы уйти в зону стыков, как минимум. Но при этом мы вели в счете, но не победили. Надеюсь, в следующем матче будем играть по-другому.
- Это "Динамо" отдало победу или соперник дожал?
- Ну вы же были на матче. У нас было много моментов. Все было в наших руках, нужно было побеждать. Но "Енисей" молодцы, сумели забить.
- Может скажете что-нибудь "Енисею", который вылетел?
- Красноярск - хороший город, у вас хорошая команда. Желаю удачи и возвращения в РПЛ. Еще хочу пожелать сделать хорошее поле. Его, честно говоря, не хватает.
- В Красноярск не далеко столичным командам летать?
- Самое главное, чтобы болельщики ходили на стадион и поддерживали команду. Перелеты - это часть нашей работы.
- Смешанные чувства. Нам нужно было 1 очко, чтобы уйти в зону стыков, как минимум. Но при этом мы вели в счете, но не победили. Надеюсь, в следующем матче будем играть по-другому.
- Это "Динамо" отдало победу или соперник дожал?
- Ну вы же были на матче. У нас было много моментов. Все было в наших руках, нужно было побеждать. Но "Енисей" молодцы, сумели забить.
- Может скажете что-нибудь "Енисею", который вылетел?
- Красноярск - хороший город, у вас хорошая команда. Желаю удачи и возвращения в РПЛ. Еще хочу пожелать сделать хорошее поле. Его, честно говоря, не хватает.
- В Красноярск не далеко столичным командам летать?
- Самое главное, чтобы болельщики ходили на стадион и поддерживали команду. Перелеты - это часть нашей работы.