Канчельскис: пусть РФС разбирается в ситуации с Глушенковым и сборной

"Я не скажу, что с ним сделать. Конечно, это неправильно по отношению к национальной сборной.
Но есть РФС, пусть они разбираются.Это их видение. Мы не знаем, что именно произошло, может быть, какой-то личный конфликт. Поэтому надо узнать, что случилось со стороны Глушенкова в первую очередь", - сказал Канчельскис "РИА Новостям".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Максима Глушенкова в заявку на ноябрьские матчи против Узбекистана и Венесуэлы. После этого в СМИ появилась информация, что футболисты национальной команды недовольны отношением нападающего к играм.
Футболист забил 10 голов и отдал 7 результативных передач за "Зенит" в 13 матчах текущего сезона РПЛ.