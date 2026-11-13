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Канчельскис: пусть РФС разбирается в ситуации с Глушенковым и сборной

Бывший игрок сборной России высказался о скандале вокруг футболиста "Зенита" и национальной команды Максима Глушенкова.
Фото: РФС
Андрей Канчельскис считает неправильными действия Максима Глушенкова по отношению к сборной России. Он отметил, что организации сначала необходимо понять позицию самого футболиста в этой ситуации.

"Я не скажу, что с ним сделать. Конечно, это неправильно по отношению к национальной сборной.

Но есть РФС, пусть они разбираются.
Это их видение. Мы не знаем, что именно произошло, может быть, какой-то личный конфликт. Поэтому надо узнать, что случилось со стороны Глушенкова в первую очередь", - сказал Канчельскис "РИА Новостям".

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Максима Глушенкова в заявку на ноябрьские матчи против Узбекистана и Венесуэлы. После этого в СМИ появилась информация, что футболисты национальной команды недовольны отношением нападающего к играм.

Футболист забил 10 голов и отдал 7 результативных передач за "Зенит" в 13 матчах текущего сезона РПЛ.

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