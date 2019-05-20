Адвокат жены Новосельцева: в один из месяцев Иван получил больше полумиллиарда рублей

Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы супруги защитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерины Кейру, рассказала о новых обстоятельствах дела по установлению собственников недвижимости, которая была куплена в браке.

26 февраля бывшая баскетболистка Кейру рассказала о предательстве Новосельцева. По ее словам, Иван долгое время не выходил на связь с беременной женой и провел манипуляции с общей недвижимостью, переписав ее на мать.

"Встреча с Иваном, на которой мы планировали договориться по-хорошему, не увенчалась успехом. Зато в нашем расположении после судебного запроса оказалась уникальная информация. Мы с удивлением обнаружили, что в один из месяцев гонорар Новольцева составлял больше полумиллиарда рублей. В прессе речь шла о куда меньших деньгах. Я, человек никак не сопричастный к футболу, с удивлением открываю для себя масштабы их гонораров. Вроде не Криштиану Роналду, а суммы фигурируют такие. Больше пятиста миллионов!

Завтра у нас в Таганском суде будет заседание, но вряд ли по существу. Скорее всего, оно будет отложено. Мы еще ждем всех запросов, поэтому в рамках суда ничего интересного не будет. Но Иван продолжает делать вид, что он не понимает, о чем речь. К сожалению, говорить с ним было не о чем. Мне было жаль потраченного времени. Значит, пойдем в суд и будем делить те деньги, которые проходили у Кати за спиной.

Будет ли она подавать на развод? Их личные вопросы интересуют меньше всего. Я сказала Ивану решить вопрос порядочно, но он делает вид, что ничего не понимает. Он задает ей вопросы личного толка, но странно говорить об этом, пока не выяснены все обстоятельства случившегося в их семье.

Пока статьи "Мошенничество" нет, мы ждем информации. У меня, как у юриста, возникает вопрос, откуда такие суммы у Ивана и почему в течение нескольких месяцев в определенный день суммы снимались, а Катя об этом не знала", - цитирует Гордон Sport24.
Теги: Новосельцев Ростов
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