Игорь Черевченко: Беляев, Бакаев и Мирзов готовы играть в сборной России

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко считает, что все игроки его команды, вызванные в сборную России заслуживают попадания в окончательный состав команды на июньские матчи. Приглашения получили Максим Беляев, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов."Я думаю все трое готовы играть в сборной России. Они не просто доказали, что этот вызов в сборную, в расширенный список из 37 человек для них бонус, а заслужили своей игрой. Не зря главный тренер сборной обратил на них внимание. Там же не один Станислав Черчесов принимает решение, а весь тренерский штаб, который просматривает игроков и делает выводы. Я буду очень рад, если все трое попадут в окончательный список. Они должны там быть. Я надеюсь", – сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России".