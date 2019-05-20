Игорь Черевченко: Беляев, Бакаев и Мирзов готовы играть в сборной России

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко считает, что все игроки его команды, вызванные в сборную России заслуживают попадания в окончательный состав команды на июньские матчи. Приглашения получили Максим Беляев, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

"Я думаю все трое готовы играть в сборной России. Они не просто доказали, что этот вызов в сборную, в расширенный список из 37 человек для них бонус, а заслужили своей игрой. Не зря главный тренер сборной обратил на них внимание. Там же не один Станислав Черчесов принимает решение, а весь тренерский штаб, который просматривает игроков и делает выводы. Я буду очень рад, если все трое попадут в окончательный список. Они должны там быть. Я надеюсь", – сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России".

"СЭ"
Теги: Черевченко Беляев Бакаев Мирзов Сборная России
Сегодня, 04:53
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