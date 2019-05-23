Резиуан Мирзов: хотел и верил, что попаду в сборную России
Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов прокомментировал свой вызов в сборную России и выход клуба в Лигу Европы.
"Эмоции от вызова в сборную России самые положительные. Я долго шел к этому, хотел и верил, что попаду в сборную. Я делал для этого все, но нельзя на этом останавливаться, все только начинается, и все самое интересное впереди. Конечно, это самая лучшая новость, которая могла быть для меня.
Вчера мы узнали, что "Арсенал" попал в Лигу Европы, это лучшая неделя для меня. Мы, можно сказать, почти всей командой на ужине сидели и смотрели Кубок России. Любой футболист мечтает надеть футболку национальной сборной, и я в частности. Кто поздравил меня первым? Мой друг, он следил за новостями, а потом позвонил, сообщил и поздравил меня.
Я готов к выступлениям за сборную, сейчас соберемся все в сборной, и тренерам виднее будет, выпускать ли на поле, или на замену.
Причины успешного сезона для меня? Я попал в хорошую команду, которая играет в атакующий футбол. Мне нравится такой стиль, мне доверяли тренера, которые были и сейчас руководят командой. Вдохновляет то, что тренера доверяют мне. Я благодарен им за это, но, я надеюсь, что мой лучший сезон еще впереди", - цитирует Мирзова Sport24.
"Эмоции от вызова в сборную России самые положительные. Я долго шел к этому, хотел и верил, что попаду в сборную. Я делал для этого все, но нельзя на этом останавливаться, все только начинается, и все самое интересное впереди. Конечно, это самая лучшая новость, которая могла быть для меня.
Вчера мы узнали, что "Арсенал" попал в Лигу Европы, это лучшая неделя для меня. Мы, можно сказать, почти всей командой на ужине сидели и смотрели Кубок России. Любой футболист мечтает надеть футболку национальной сборной, и я в частности. Кто поздравил меня первым? Мой друг, он следил за новостями, а потом позвонил, сообщил и поздравил меня.
Я готов к выступлениям за сборную, сейчас соберемся все в сборной, и тренерам виднее будет, выпускать ли на поле, или на замену.
Причины успешного сезона для меня? Я попал в хорошую команду, которая играет в атакующий футбол. Мне нравится такой стиль, мне доверяли тренера, которые были и сейчас руководят командой. Вдохновляет то, что тренера доверяют мне. Я благодарен им за это, но, я надеюсь, что мой лучший сезон еще впереди", - цитирует Мирзова Sport24.