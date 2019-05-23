Владимир Стогниенко: может, у Дейнерис или Гэндальфа в ЦСКА получилось бы лучше, чем у Гончаренко
Комментатор Владимир Стогниенко считает, что мало кто из тренеров мог добиться в этом сезоне с ЦСКА результата лучше, чем Виктор Гончаренко. За тур до конца сезона РПЛ армейцы идут на пятом месте.
"Не знаю, может быть, у Дейнерис — матери драконов — получилось бы лучше. Или, например, у Гэндальфа. На самом деле в этом вопросе мы можем только гадать. В целом, с учетом всего происходящего, не могу сказать, что ЦСКА провалил сезон.
В общем, что мы сейчас обсуждаем? Наработал ли Гончаренко на увольнение? Конечно, нет. Что происходит внутри клуба, не знаю. Уход Гончаренко мне кажется маловероятным, маловозможным событием. Если же все-таки это случится, период работы Гончаренко в ЦСКА запомнится большим количеством новичков и победой в Мадриде. Был на стадионе, это очень круто", - цитирует Стогниенко Tribuna.
"Не знаю, может быть, у Дейнерис — матери драконов — получилось бы лучше. Или, например, у Гэндальфа. На самом деле в этом вопросе мы можем только гадать. В целом, с учетом всего происходящего, не могу сказать, что ЦСКА провалил сезон.
В общем, что мы сейчас обсуждаем? Наработал ли Гончаренко на увольнение? Конечно, нет. Что происходит внутри клуба, не знаю. Уход Гончаренко мне кажется маловероятным, маловозможным событием. Если же все-таки это случится, период работы Гончаренко в ЦСКА запомнится большим количеством новичков и победой в Мадриде. Был на стадионе, это очень круто", - цитирует Стогниенко Tribuna.