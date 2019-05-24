Месси: Вальверде не в чем обвинить

Нападающий "сине-гранатовых" поддержал наставника команды:

- Если честно, я много слышал о критике в его адрес. Это слышу то тут, то там. Но я думаю, что он проделал блестящую работу. Считаю, что его не в чем обвинять. В произошедшем с "Ливерпулем" виноваты только игроки. Отчасти в этом виноват и я. Как и все остальные. Я хочу, чтобы Вальверде остался. Он многое сделал. Мы близки к дублю. За два года мы проиграли только две решающие игры. Да, у нас есть недостатки. Но мы многое сделали хорошо, - цитирует AS Месси.
Теги: Вальверде Барселона
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