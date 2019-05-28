РФС попытается сохранить профессиональный статус клуба "Анжи"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с "Анжи", который в этом сезоне столкнулся с проблемами финансирования и вылетел из Премьер-лиги.

"Вы знаете, что "Анжи" покинул РПЛ. Знаю, что владельцы клуба хотели бы сохранить его. Считаю, это будет правильно, поскольку "Анжи" - важный субъект нашего футбола. Безусловно, если говорить о развитии футбола в Дагестане, наличие профессионального клуба очень важно.

Что касается РФС, желание сохранить профессиональный клуб "Анжи" мы поддерживаем и в рамках регламентов со своей стороны сделаем все для этого.

Та ситуация, в которой оказался "Анжи" в этом сезоне, неправильная. Мы не хотели бы допускать ее в будущем. Возможно, будут определенные изменения в подходах к лицензированию", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
Теги: Анжи
Сегодня, 14:54
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