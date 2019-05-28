Томаш Соучек не готов переходить из "Славии" в "Спартак"

Полузащитник пражской "Славии" Томаш Соучек не готов переходить в московский "Спартак".24-летний футболист хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов и не считает приоритетным переезд в Россию.Ранее сообщалось, что "Спартак" сделал "Славии" предложение по Соучеку. Утверждалось, что предложенная москвичами сумма вполне может устроить пражский клуб.