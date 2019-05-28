Томаш Соучек не готов переходить из "Славии" в "Спартак"

Полузащитник пражской "Славии" Томаш Соучек не готов переходить в московский "Спартак".

24-летний футболист хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов и не считает приоритетным переезд в Россию.

Ранее сообщалось, что "Спартак" сделал "Славии" предложение по Соучеку. Утверждалось, что предложенная москвичами сумма вполне может устроить пражский клуб.

"Чемпионат.сом"
Теги: Соучек Славия Спартак
Сегодня, 16:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама