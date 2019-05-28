Евгений Кафельников призвал болельщиков "Спартака" бойкотировать матчи команды

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере призвал болельщиков красно-белых бойкотировать матчи команды.

"Еще раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах мы сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придет на первые матчи сезона, то эффект будет для Леонида Арнольдовича Федуна ошеломляющий", - написал Кафельников.

Теги: Кафельников Спартак
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