Магомед Адиев: Закиров, которым сейчас интересуется ряд клубов РПЛ, получал в "Анжи" 20 тысяч рублей

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, что у игроков команды были маленькие зарплаты по меркам РПЛ.– РПЛ перечислила нам определенную сумму за выступление в чемпионате и телевизионные права. Благодарны президенту лиги Сергею Прядкину за то, что этот платеж поступил нам одним траншем. Из этих средств весь штат клуба получал определенные выплаты. Не сказать, что это были какие-то большие деньги, но на жизнь как-то хватало.– Да, тот же Камиль Закиров, которым сейчас интересуется ряд клубов РПЛ, получал 20 тысяч рублей. А Павел Калошин, к которому также есть интерес разных команд, имел зарплату в 30 тысяч. Таких ребят много. Молодые игроки имели оклад от 30 до 50 тысяч рублей.