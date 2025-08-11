"Это правда, переход Жоао Виктора в ЦСКА возможен. Мы находимся в процессе переговоров", - сообщили в агентстве "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация о том, что московский ЦСКА проявляет интерес к 27-летнему центральному защитнику "Васко Да Гама" Жоао Виктору. Отмечалось, что футболист должен заменить в команде Виллиана Рошу.
Виктор вернулся в Бразилию в январе прошлого года, перейдя из "Бенфики". Его действующий контракт рассчитан до конца декабря 2028 года. В прошлом сезоне бразилец провел 38 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
Представители защитника "Васко Да Гама" подтвердили переговоры с ЦСКА
В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника "Васко Да Гама" Жоао Виктора, отреагировали на информацию о возможном трансфере игрока в ЦСКА.
Фото: Getty Images