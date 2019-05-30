Мануэл Фернандеш летом покинет "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш летом покинут клуб, сообщает Sport24.

Контракт 33-летнего португальца с "Локомотивом" истекает 1 июля 2019 года, о продлении стороны не договорились.

Во время летнего трансферного окна "Локомотив" будет искать замену для Фернандеша в центре поля, а также постарается приобрести опорного полузащитника и нападающего.
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 11:53
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