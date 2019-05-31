Чалов: с каждым вызовом всё увереннее чувствую себя в сборной

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о подготовке национальной команды к отборочным играм против Сан-Марино и Кипра:


- Закрепились в основе ЦСКА, сыграли в Лиге Чемпионов, стали лучшим бомбардиром. Теперь какая цель, закрепиться в составе сборной?

- Безусловно. Буду делать всё, что в моих силах.

- У кого-то сезон закончился, у вас он продолжается, но впереди Сан-Марино и Кипр, не самые серьёзные соперники. Как себя мотивируете?

- Всё в рабочем режиме. Не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется порадовать болельщиков и побольше забить.

- А знаете каких-нибудь игроков из состава Сан-Марино?

- Честно говоря, нет.

- Станислав Саламович говорил, что 26 мая был последний тур, игра только 8 июня, большой перерыв это проблема...

- У нас будет товарищеская игра против "Чертаново". Это хорошая игра, чтобы подготовиться.

- В сборной всегда приятная атмосфера, но с каждым новым вызовом чувствуете себя увереннее?

- Да, с каждым разом чувствую себя всё больше как дома.

- Следили за Чемпионатом мира по хоккею? На матчах хоккейного ЦСКА вас видели.

- Не сильно. Расстроился, что наши проиграли. Хорошо выступали, но им не повезло.

Rusfootball.info

фото: РИА Новости
Теги: Чалов ЦСКА сборная России
Сегодня, 14:00
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