Чалов: с каждым вызовом всё увереннее чувствую себя в сборной
Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о подготовке национальной команды к отборочным играм против Сан-Марино и Кипра:
- Закрепились в основе ЦСКА, сыграли в Лиге Чемпионов, стали лучшим бомбардиром. Теперь какая цель, закрепиться в составе сборной?
- Безусловно. Буду делать всё, что в моих силах.
- У кого-то сезон закончился, у вас он продолжается, но впереди Сан-Марино и Кипр, не самые серьёзные соперники. Как себя мотивируете?
- Всё в рабочем режиме. Не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется порадовать болельщиков и побольше забить.
- А знаете каких-нибудь игроков из состава Сан-Марино?
- Честно говоря, нет.
- Станислав Саламович говорил, что 26 мая был последний тур, игра только 8 июня, большой перерыв это проблема...
- У нас будет товарищеская игра против "Чертаново". Это хорошая игра, чтобы подготовиться.
- В сборной всегда приятная атмосфера, но с каждым новым вызовом чувствуете себя увереннее?
- Да, с каждым разом чувствую себя всё больше как дома.
- Следили за Чемпионатом мира по хоккею? На матчах хоккейного ЦСКА вас видели.
- Не сильно. Расстроился, что наши проиграли. Хорошо выступали, но им не повезло.
Rusfootball.info
фото: РИА Новости
- Закрепились в основе ЦСКА, сыграли в Лиге Чемпионов, стали лучшим бомбардиром. Теперь какая цель, закрепиться в составе сборной?
- Безусловно. Буду делать всё, что в моих силах.
- У кого-то сезон закончился, у вас он продолжается, но впереди Сан-Марино и Кипр, не самые серьёзные соперники. Как себя мотивируете?
- Всё в рабочем режиме. Не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется порадовать болельщиков и побольше забить.
- А знаете каких-нибудь игроков из состава Сан-Марино?
- Честно говоря, нет.
- Станислав Саламович говорил, что 26 мая был последний тур, игра только 8 июня, большой перерыв это проблема...
- У нас будет товарищеская игра против "Чертаново". Это хорошая игра, чтобы подготовиться.
- В сборной всегда приятная атмосфера, но с каждым новым вызовом чувствуете себя увереннее?
- Да, с каждым разом чувствую себя всё больше как дома.
- Следили за Чемпионатом мира по хоккею? На матчах хоккейного ЦСКА вас видели.
- Не сильно. Расстроился, что наши проиграли. Хорошо выступали, но им не повезло.
Rusfootball.info
фото: РИА Новости