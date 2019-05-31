Сергей Семак стал вегетарианцем. Жена считает, что после этого он выглядит на 10 лет моложе

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что ее муж стал вегетарианцем.

"Полгода вегетарианства объективно меняют человека. Сергей Богданович выглядит на десять лет моложе", - написала Анна, выложив фотографию 43-летнего мужа в сторис инстаграма.

Жена Семака также является веганом, о чем неоднократно рассказывала в соцсетях.

Sport24.ru
Теги: Семак Зенит
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