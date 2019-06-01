У Георгия Щенникова родился третий ребенок
Защитник ЦСКА Георгий Щенников в третий раз стал отцом.
"В семье Щенниковых уже есть сын Даниил и дочь Ульяна. Поздравляем с прибавлением в семействе и желаем здоровья и счастья!", - говорится в твиттере армейцев.
"В семье Щенниковых уже есть сын Даниил и дочь Ульяна. Поздравляем с прибавлением в семействе и желаем здоровья и счастья!", - говорится в твиттере армейцев.
Георгий @GShchennikov42 в третий раз стал отцом! Поздравляем с рождением сына! https://t.co/JVMa2vFDxu pic.twitter.com/guZMRo3jfm— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 1, 2019