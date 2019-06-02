Александр Шикунов: "Крылья Советов" выполнили задачу-минимум, оставшись в РПЛ
"Крылья Советов" выполнили задачу-минимум, сохранив прописку в высшем дивизионе чемпионата России. Об этом заявил спортивный директор самарского клуба Александр Шикунов.
"Мы выполнили задачу-минимум, хотя изначально хотели закончить сезон без стыковых матчей. Но у нас выбыла атакующая обойма в лице Самедова, Ананидзе, Канунникова, Корниленко, для нас это очень весомые потери. Мы зимой собрали новую команду, хорошо начали в марте, но из-за потерь результат стал хуже. Я рад, что мы выбрались из этой ситуации и остались в высшем дивизионе.
Черышева охватили эмоции, у него такой характер, он и в первом матче был очень эмоциональным. Мы видим, какими экспрессивными бывают Клопп, Симеоне. Это футбол, такое иногда случается", - цитирует Шикунова ТАСС.
"Мы выполнили задачу-минимум, хотя изначально хотели закончить сезон без стыковых матчей. Но у нас выбыла атакующая обойма в лице Самедова, Ананидзе, Канунникова, Корниленко, для нас это очень весомые потери. Мы зимой собрали новую команду, хорошо начали в марте, но из-за потерь результат стал хуже. Я рад, что мы выбрались из этой ситуации и остались в высшем дивизионе.
Черышева охватили эмоции, у него такой характер, он и в первом матче был очень эмоциональным. Мы видим, какими экспрессивными бывают Клопп, Симеоне. Это футбол, такое иногда случается", - цитирует Шикунова ТАСС.