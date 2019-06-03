Веролюб Салатич покинет "Уфу"

Швейцарский полузащитник Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа» в связи с истечением срока его контракта.



Салатич перешел в нашу команду летом 2017 из «Сьона». За это время 33-летний хавбек провел 40 матчей за «Уфу».



ФК «Уфа» благодарит Веро за совместную работу и желает успехов! pic.twitter.com/PdeHlWkpNf — ФК УФА (@UfaFc) June 3, 2019

Полузащитник "Уфы" Веролюб Салатич покидает клуб, так как срок действия его контракта подошел к концу.Футболист перешел в "Уфу" из "Сьона" в 2017 году."ФК "Уфа" благодарит Веро за совместную работу и желает успехов!" – говорится в сообщении.