Веролюб Салатич покинет "Уфу"
Полузащитник "Уфы" Веролюб Салатич покидает клуб, так как срок действия его контракта подошел к концу.
Футболист перешел в "Уфу" из "Сьона" в 2017 году.
"ФК "Уфа" благодарит Веро за совместную работу и желает успехов!" – говорится в сообщении.
Футболист перешел в "Уфу" из "Сьона" в 2017 году.
"ФК "Уфа" благодарит Веро за совместную работу и желает успехов!" – говорится в сообщении.
Швейцарский полузащитник Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа» в связи с истечением срока его контракта.— ФК УФА (@UfaFc) June 3, 2019
Салатич перешел в нашу команду летом 2017 из «Сьона». За это время 33-летний хавбек провел 40 матчей за «Уфу».
ФК «Уфа» благодарит Веро за совместную работу и желает успехов! pic.twitter.com/PdeHlWkpNf