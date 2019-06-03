Веролюб Салатич покинет "Уфу"

Полузащитник "Уфы" Веролюб Салатич покидает клуб, так как срок действия его контракта подошел к концу.

Футболист перешел в "Уфу" из "Сьона" в 2017 году.

"ФК "Уфа" благодарит Веро за совместную работу и желает успехов!" – говорится в сообщении.

Теги: Уфа
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