Себастьян Хольмен покинет "Динамо"

"Динамо" не планирует продлевать контракт с защитником Себастьяном Хольменом. 27-летний швед в последнее время не проходил в стартовый состав, проиграв конкуренцию Тони Шуньичу и Роману Евгеньеву.В настоящий момент агенты Хольмена подыскивают ему дальнейший вариант продолжения карьеры. У Себастьяна есть предложения из Греции, в частности, от афинского клуба АЕК.Хольмен играет за "Динамо" с 2016 года, а до этого был футболистом шведского "Эльфсборга". В составе московской команды провел 92 матча, забил 1 гол, сделал 1 голевой пас и получил 7 желтых карточек.