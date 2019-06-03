Себастьян Хольмен покинет "Динамо"

"Динамо" не планирует продлевать контракт с защитником Себастьяном Хольменом. 27-летний швед в последнее время не проходил в стартовый состав, проиграв конкуренцию Тони Шуньичу и Роману Евгеньеву.

В настоящий момент агенты Хольмена подыскивают ему дальнейший вариант продолжения карьеры. У Себастьяна есть предложения из Греции, в частности, от афинского клуба АЕК.

Хольмен играет за "Динамо" с 2016 года, а до этого был футболистом шведского "Эльфсборга". В составе московской команды провел 92 матча, забил 1 гол, сделал 1 голевой пас и получил 7 желтых карточек.

Sport24
Теги: Хольмен Динамо
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