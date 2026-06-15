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Кабо-Верде2 тайм
Бельгия
22:00
ЕгипетНе начат

Тедеев не увидел сенсации в результате матча Нидерланды - Япония

Бывший главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев в интервью Rusfootball.info заявил, что не считает неожиданностью ничью в матче между сборными Нидерландов и Японии на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению специалиста, итоговый счёт 2:2 полностью отражает происходившее на поле.

- Ничью в матче Голландия – Япония можно отнести к сюрпризам?

- Абсолютно нет, закономерный результат. Японцы хорошо контратаковали, и в обороне мало что давали голландцам. Хотя они мне тоже очень понравились в плане построения игры, когда Фрнки Де Йонг садился в пятерку защитников. Широкие фланговые нападающие были максимально нацелены на ворота. И должен сказать, что физическая готовность практически всех команд не вызывает нареканий. Ни высокогорье, ни смена часовых поясов не влияют на интенсивность. Шведы выглядели очень хорошо.

- Ваши прогнозы на сегодня?

- Испания – Кабо Верде – 4:1, хотя буду болеть за африканцев, где играет мой футболист Беншимол. Бельгия – Египет – 2:1. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:2. Иран – Новая Зеландия – 1:0.

Автор: Михаил Пукшанский

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