Генич сделал прогноз на матч Иран - Новая Зеландия

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящей встречи между сборными Ирана и Новой Зеландии на чемпионате мира - 2026.



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- Верю в Мохебби и компанию, верю в этих ребят, что они сумеют это сделать. Победа Ирана в матче против Новой Зеландии - мой прогноз, - приводит слова Генича "РБ Спорт"

Поединок состоится в ночь на 16 июня. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени. Эксперт считает, что азиатская команда сумеет успешно начать турнир.Поединок состоится в ночь на 16 июня. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.